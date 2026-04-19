Rubio Rubín destaca con gol y asistencia en Estados Unidos

El delantero guatemalteco Rubio Rubín vive un gran inicio de temporada y ya suma 5 goles en 5 juegos disputados con El Paso Locomotive de la United Soccer League (USL).
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El ariete nacional se mandó con gol y asistencia este sábado, pero no pudo evitar la derrota de su equipo ante San Antonio (2-3), en la sexta jornada de la segunda liga en importancia de Estados Unidos.
Rubín se había perdido el último juego liguero de su equipo debido a que recientemente se convirtió en padre. Su regreso ha sido positivo, aunque no lo acompañó el triunfo.
Siempre, en la USL, Arquímides Ordóñez jugó 46 minutos en el empate del Loudoun United ante el Hartford Athletic.
Mientras, el defensor Aarón Herrera disputó su tercer partido, el segundo de forma completa con el DC United en la MLS, luego de haber superado una lesión. Fue titular en el empate sin goles ante el Philadelphia Union.
Olger Escobar jugó 13 minutos en el triunfo del Montreal 4-1 sobre el New York Red Bulls y Nicholas Hagen fue suplente en el empate 0-0 del Columbus Crew con el New England.