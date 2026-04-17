Pizzerías guatemaltecas destacan en concursos internacionales

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La pizza hecha en Guatemala también brilla en importante ranking internacional donde figura entre las mejores del mundo.

El restaurante especializado L' Apero de Nils Saubes y Marta Méndez logró el puesto número 37 en el "50 Top Pizza Latin America 2026", celebrado en Brasil.

"Estuvimos en Río de Janeiro, por tercer año consecutivo... detrás de ese número hay manos, fuego, tiempo y un equipo que todos los días sostiene este lugar con oficio y cariño. L'Aperó es posible gracias a las personas que hacen que este proyecto funcione. Gracias equipo", escribieron con orgullo en redes sociales.

"A cada persona que se ha sentado en nuestra mesa, que ha compartido una pizza, una conversación, un momento, gracias, ustedes también son parte de este camino", afirman.

L'Aperó

El Top50 lo describe como una "suerte de hermanamiento entre Italia y Francia: la base es, obviamente, la pizza redonda, obtenida a partir de una buena fermentación y una cocción minuciosa en horno de leña. Sobre ella, además de los clásicos, se disponen numerosos ingredientes frescos que varían según la propuesta, desde verduras hasta setas; todos ellos combinados siempre con extrema precisión y maestría, y nunca colocados al azar"

"La sala es festiva y cuenta con un servicio atento y meticuloso, las pizzas se sirven con esmero sobre una base de madera que fomenta la convivencia".

Se encuentra en Vía 5 2-24 local 4 zona 4 - 4 Grados Norte. Mira a L' Aperó aquí.

El chef Mariano Codoñer de Terra Nostra participó en el importante en Pizza World Championship 2026, junto a sus pizzaiolos Adrián Reutiger y Gaspar Santiago, el evento realizado en Parma, Italia, celebra la tradición de uno de los platos más consumidos en el mundo. Más de 700 especialistas de 55 países se dieron cita en las conocidas "olimpiadas de la pizza".

Además Terra Nostra obtuvo la mención de "excelencia" en el "50 Top Pizza Latin America 2026" entre las mejores pizzerías de 2026, además de las 50 pizzerías destacadas en el ranking.

Terra Nostra

El Top 50 lo describe como un lugar donde "se percibe de inmediato que la pizza ha sido concebida y preparada para ser una pequeña experiencia que trasciende. La masa, suave y sabrosa, es el resultado de un largo proceso de maduración y de una minuciosa búsqueda del equilibrio entre ligereza y estructura"

"El resultado es una pizza con un borde bien aireado, suave pero firme, y un centro tierno que no resulta pesado. Los ingredientes también responden a una propuesta muy personal, empleando productos locales en armonía con influencias internacionales y técnicas culinarias modernas"

"El entorno complementa a la perfección esta filosofía. Entre la terraza y el patio, el ambiente es relajado pero cuidado, diseñado para invitar a detenerse, compartir y disfrutar de la comida sin prisas. No es un lugar para comer deprisa, gracias a un servicio que se acompasa al ritmo del bienestar en la mesa. Mira a Terra Nostra aquí.