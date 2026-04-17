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"Entre pétalos Xela" primer festival de flores en Quetzaltenango

  • Por Selene Mejía
17 de abril de 2026, 15:46
Los guatemaltecos pueden disfrutar de este evento. (Foto ilustrativa: Pexels)

Los guatemaltecos pueden disfrutar de este evento. (Foto ilustrativa: Pexels)

"Entre Pétalos Xela" es el primer festival de flores que se celebra en Quetzaltenango y todos los guatemaltecos están invitados. 

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Por primera ocasión la cuna de la cultura se vestirá de colores adornada con flores de diversas plantas que se dan muy bien en suelo guatemalteco. 

No faltará la música en vivo y actividades culturales con el fin de unir a toda la familia y de convertir en la localidad en otro exponente del arte con ejemplares de calidad de exportación. 

Festival entre pétalos xela

Exhibiciones, sitios para tomarte fotografías y la creatividad de los vecinos se reflejará en esta celebración. 

Joseph Dvs GT mostró en imágenes compuesta con IA cómo podría lucir el evento, emocionando a muchos. 

La cita: 

El evento se llevará a cabo el 25 y 26 de abril de 2026 en el Parque Central de Xela.

festival entre pétalos xela
Joseph Dvs GT

festival entre petalso xela 2
Foto: Joseph Dvs GT

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