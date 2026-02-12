Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Ricardo Arjona cantó junto a Gaby Moreno en el Madison Square Garden (video)

  • Por Jessica González
12 de febrero de 2026, 14:38
El guatemalteco sigue triunfando en Estados Unidos. (Foto: captura de video)

El guatemalteco sigue triunfando en Estados Unidos. (Foto: captura de video)

Arjona cantó junto a Gaby Moreno durante su primera presentación en la ciudad de Nueva York.

OTRAS NOTICIAS: El homenaje a Ricardo Arjona en pleno partido de la NBA, Nueva York

El cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, se presentó la noche del miércoles en el Madison Square Garden de Nueva York.

Durante su presentación, la cual forma parte de su gira "Lo que el seco no dijo", invitó al escenario a su compatriota Gaby Moreno, quien demostró una vez su gran talento vocal.

@el.chapn.mendez #ricardoarjonaoficial #gabymoreno #fuisteturicardoarjona #madisonsquaregarden #elchapinmendez ♬ original sound - El chapín Mendez

Además, la guatemalteca llamó la atención por su vestuario, ya que lucía una pieza diseñada por Vitto Murga.

Fue homenajeado

Durante su estadía en la ciudad estadounidense, Arjona asistió al juego de los Knicks contra los Indiana Pasers, en donde fue homenajeado, apareciendo en las pantallas durante el medio tiempo del juego, con su canción "70%".

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar