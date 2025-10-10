Arjona es elegido entre los Mejores productores latinos de Billboard

El guatemalteco se prepara para el inicio de su gira en Guatemala. (Foto: Instagram/Ricardo Arjona)

Ricardo Arjona se hizo con el puesto 20. De acuerdo con la revista, la clasificación se basa en el desempeño en el Hot Latin Songs, en la que el artista suma 4 números 1.

El problema, Desnuda, El amor y Cuando son los temas del guatemalteco que alcanzaron la cima en dicha lista.

El cantautor comparte ranking con otros latinos como Emilio Estefan, Rudy Pérez y Shakira, además de Fher Olvera, de Maná, y el ganador del Óscar, Gustavo Santaolalla.

Durante esta semana, Billboard lanzó sus listas de lo Mejor del siglo 21 y Arjona también figura en la de Mejores artistas latinos.

El cantante está a pocos días de comenzar la gira Lo que el Seco no dijo con una residencia de 23 fechas en el Teatro Nacional de la capital guatemalteca.

Arjona es productor de 4 de sus 5 canciones que han alcanzado la cima en Hot Latin Songs. (Foto: Billboard)