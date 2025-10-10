Arjona es elegido entre los Mejores productores latinos de Billboard

El guatemalteco fue incluido entre los Mejores productores latinos del siglo 21, de Billboard.
TE PUEDE INTERESAR: Ricardo Arjona aparece en la lista de los Mejores Artistas Latinos del siglo XXI
Ricardo Arjona se hizo con el puesto 20. De acuerdo con la revista, la clasificación se basa en el desempeño en el Hot Latin Songs, en la que el artista suma 4 números 1.
El problema, Desnuda, El amor y Cuando son los temas del guatemalteco que alcanzaron la cima en dicha lista.
El cantautor comparte ranking con otros latinos como Emilio Estefan, Rudy Pérez y Shakira, además de Fher Olvera, de Maná, y el ganador del Óscar, Gustavo Santaolalla.
Durante esta semana, Billboard lanzó sus listas de lo Mejor del siglo 21 y Arjona también figura en la de Mejores artistas latinos.
LEE TAMBIÉN: Así elige Ricardo Arjona las canciones que estarán en la gira
El cantante está a pocos días de comenzar la gira Lo que el Seco no dijo con una residencia de 23 fechas en el Teatro Nacional de la capital guatemalteca.
Posteriormente, Arjona visitará países como Argentina, Chile y EE. UU., donde ya se ha marcado varios carteles de "agotado".