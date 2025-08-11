¡Con la promo! Ricardo Arjona se reúne con sus compañeros de la U

-

Ricardo Arjona sigue compartiendo recuerdos con sus conocidos en Guatemala, esta vez, se reunió con su promoción de la universidad.

OTRAS NOTICIAS: Ricardo Arjona regresa al instituto donde impartió clases

El cantautor pasó un cálido momento con sus amigos de juventud, hablando de sus aventuras en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se graduó de Ciencias de la Comunicación.

El mítico bar, "El Portalito", del Centro Histórico, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, fue testigo de esta tertulia para ponerse al día.

Arjona ha compartido con las personas que han sido parte de su historia, que lo han formado hasta llegar a su meta: que sus canciones sean escuchadas en el mundo entero.

En una foto filtrada aparece el grupo, posando para una irrepetible postal.

La semana pasada Ricardo regresó a la escuela primaria, ubicada en la zona 18, "Santa Elena III" para ver a algunos de sus alumnos.

MIRA: