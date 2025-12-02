Arjona recibe una prenda de vestir de una fan y le canta “Desnuda”

Mientras interpretaba la canción "Desnuda", Arjona aceptó la prenda de vestir de una fan, protagonizando un video que rápidamente se hizo viral.
Una fan le dio un curioso regalo a Ricardo Arjona durante uno de sus conciertos realizados en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, de su gira "Lo que el Seco no dijo".
El momento se vivió el pasado domingo 30 de noviembre cuando el cantautor guatemalteco interpretaba su canción "Desnuda", y el mismo quedó grabado.
Fue entonces, cuando Fatima Cano aprovechó por un instante a ofrecerle una de sus prendas de vestir a Arjona, quien le consultó "¿me lo vas a regalar, en serio?", y esta fan le respondió emocionada "claro, claro".
Por lo que, tras aceptárselo, "El Flaco" le cantó directamente desde el escenario una parte de dicha canción a la chica, quien vivió un momento inolvidable.