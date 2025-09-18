¿Tienes un botiquín en casa? Descubre lo que no puede faltar para tu familia

-

Descubre cómo armar y equipar un botiquín casero esencial para tu familia y conoce medicamentos básicos, costo estimado y consejos de expertos para mantenerlo seguro

Muchas familias continúan con la costumbre de elaborar y mantener un botiquín casero artesanal, una práctica que combina creatividad y necesidad.

Para algunos no se trata únicamente de contar con medicamentos básicos, sino también de construir con sus propias manos el espacio donde estos se resguardarán.

"Con retazos de madera, clavos, un poco de pintura y barniz, armé mi propio botiquín, solo me costó tiempo y ganas", relató don Josué Dionicio, vecino marquense.

El contenido básico de un botiquín casero incluye analgésicos, curitas, alcohol y suero oral. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

El costo de abastecer un botiquín familiar ronda los Q1,200, dependiendo de la marca y variedad de los medicamentos que contenga.

Sin embargo, según Rosario Ardiano, enfermera comunitaria, la mayoría de familias lo llena de manera gradual.

El equipo de primeros auxilios profesional incluye oxímetros, torniquetes y cánulas de oxígeno. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

"No se compra todo de una vez, se va armando poco a poco, según las necesidades de la casa", explicó. Entre los insumos que recomienda incluir están acetaminofén, amoxicilina, sueros, jarabes para la fiebre o tos, pomadas, termómetro, nebulizador y otros artículos de uso esencial como algodón, gasas, metafen, alcohol y agua oxigenada.

Ardiano también enfatizó la importancia de revisar las fechas de vencimiento cada seis meses y consultar siempre a un médico o farmacéutico antes de usar los medicamentos, especialmente en niños o adultos mayores.

El tipo de botiquín varía según la región; en zonas rurales se incluyen repelentes y antiparasitarios. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

En contraste, los Bomberos Municipales Departamentales de San Marcos utilizan botiquines de emergencia altamente especializados, diseñados para salvar vidas en situaciones críticas.

"Contamos con oxímetros, Ambú, torniquetes, spray para quemaduras, sueros intravenosos y un desfibrilador automático. Todo el equipo es revisado y reemplazado mensualmente", explicó el socorrista Julio Fuentes.

De esta manera, mientras en los hogares los botiquines caseros representan prevención y cuidado básico, en las instituciones de socorro se convierten en herramientas avanzadas para la atención de emergencias.

Elabora tu botiquín

Utiliza una caja de madera o plástico. Si no tienes una, puedes fabricarla tú mismo con pedazos de madera, clavos, pintura y barniz.

Organiza los artículos por categoría: medicamentos, curación, higiene, equipo.

Guárdalo en un lugar fresco, seco, y seguro.

Revisa vencimientos cada 2 meses.

Consulta al médico para incluir medicinas específicas.

Añade un pequeño manual de primeros auxilios.

Medicamentos básicos

Analgesia y fiebre:

Acetaminofén o paracetamol

Ibuprofeno (si no hay contraindicaciones)

Problemas digestivos:

Sales de rehidratación oral o sueros

Antiácidos:

Medicamento para diarrea (ej. subsalicilato de bismuto)

Alergias:

Antihistamínicos (ej. loratadina o cetirizina)

Antibióticos tópicos:

Crema o pomada antibacteriana para heridas leves

Otros útiles:

Solución de rehidratación oral

Termómetro digital

Nebulizador (si en casa hay personas con problemas respiratorios)

Material de curación

Gasas estériles

Vendas elásticas y adhesivas

Cinta micropore o esparadrapo

Algodón

Alcohol al 70 %

Agua oxigenada o povidona yodada (para limpieza de heridas)

Guantes desechables

Tijeras pequeñas y pinzas

Termómetro

Para emergencias menores