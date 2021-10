Caso Alec Baldwin: la encargada de las armas de "Rust" rompe el silencio

La encargada de las armas en la película de "Rust" rompió el silencio y culpó a los productores por las condiciones inseguras, mientras señaló que no sabe cómo llegaron las balas al arma que mató a Hutchins.

Hanna Gutierrez, una de las pocas personas que manejó el arma antes de que Alec Baldwin la descargara en el set y matara accidentalmente a Halyna Hutchins, declaró a través de sus abogados y dijo que las condiciones apresuradas de la producción se debieron al bajo presupuesto del largometraje.

Jason Bowles y Robert Gorence, abogados que laboran en Nuevo México, son los abogados de Gutiérrez y los encargados de trasladar sus declaraciones. En el documento difundido se lee que la profesional de las armas desconoce cómo llegaron las balas reales al arma que mató a Hutchins.

Gutierrez está en el foco de la investigación y ha sido cuestionada por su poca experiencia. Así mismo, negó la responsabilidad de dos descargas que ocurrieron anteriormente.

"La seguridad es la prioridad número uno de Hannah en el set", dijeron sus abogados en un comunicado al medio. "En última instancia, este conjunto nunca se habría visto comprometido si no se hubiera introducido munición real. Hannah no tiene idea de dónde vinieron las balas reales", sentencia el comunicado.

Investigación por los disparos

Adan Mendoza, alguacil del condado de Santa Fe, informó que Gutiérrez es el centro de la investigación sobre la muerte de Hutchins.

El set de Rust sigue siendo parte de las investigaciones. (Foto: twitter)

"Hannah fue contratada para dos puestos en esta película, lo que hizo que fuera extremadamente difícil concentrarse en su trabajo como armero", declararon Bowles y Gorence. No revelaron para qué otro puesto fue contratada en "Rust".

El comunicado agregó: "Luchó por el entrenamiento, los días para mantener las armas y el tiempo adecuado para prepararse para los disparos, pero finalmente fue anulada por la producción y su departamento".

Mientras que dos miembros del equipo de la próxima película de Nicolas Cage "The Old Way", que Gutiérrez reconoció en un podcast como su primera experiencia cinematográfica como armero jefe, le dijeron a CNN que sentían que había sido imprudente en ese proyecto.