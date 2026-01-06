¡Sin excusas! Arnold Schwarzenegger te entrena gratis

La iniciativa de Schwarzenegger combina motivación, disciplina y apoyo social.
DESCUBRE: "La gran jodida de su vida": Así describe Schwarzenegger aventura con guatemalteca
El actor ha lanzado un plan de entrenamiento gratuito en su plataforma Pump Club para cualquier persona, sin importar de qué parte del mundo sea, que se haya quedado sin trabajo.
Arnold Schwarzenegger, quien es una de las figuras más emblemáticas y reconocidas del mundo del fisicoculturismo, busca ayudar a quienes desean mantener una rutina, pero que por el momento no pueden pagar.
"Si estás pasando por momentos complicados, aquí estamos para ti. Nuestros miembros nos han inspirado. Cada vez que ven que una persona ha perdido su empleo, tenemos reportes preguntándonos cómo pueden pagar la suscripción de otro miembro", dijo Schwarzenegger.
LEE: Arnold Schwarzenegger paga esta suma por quedarse con un mítico objeto
"Esto nos ha permitido localizar algunas membresías, pero no es posible extender los beneficios de la app a todos los que la necesitan. Aquellos que pagan su membresía son la razón por la que podemos ayudar a quienes no lo pueden pagar por el momento", añadió el intérprete de Terminator.
Según la información de la página oficial, quienes deseen aplicar tendrán acceso gratuito durante 30 días y en ese lapso de tiempo deberán comprobar que no tienen trabajo.