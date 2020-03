Así es como Arnold Schwarzenegger vive la cuarentena en casa

Arnold Schwarzenegger publicó en sus redes sociales un nuevo video con varios consejos para prevenir el coronavirus. Acompañado de su poni Whiskey y su pequeño burro Lulu.

"Quédese en casa tanto como sea posible. Escuchen a los expertos, ignoren a los estúpidos. Saldremos de esto juntos", escribió el actor.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB — Arnold (@Schwarzenegger) March 16, 2020

La estrella de "Terminator" ofrece zanahorias a sus dos mascotas mientras aseguró que están entretenidos. "Miren, eso es lo que hacemos. No salimos, no vamos a restaurantes, ya no hacemos nada de eso", dijo Schwarzenegger en su video.

Arnold ya había compartido un video en el que compartía con su perrita Cherry en donde compartió consejos para lavarse las manos de manera correcta.

Con información de Actualidad RT