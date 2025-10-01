Aroma Café, un modelo de negocio que combina sabor y agricultura local

-

Aroma Café destaca en San Martín Jilotepeque con sabor local, ambiente cultural y gastronomía que rescata la identidad sanmartineca.

En la entrada del barrio El Calvario, Aroma Café se ha convertido en mucho más que una simple cafetería. Bajo la visión de su propietaria, Dorotea Chocoj, el espacio combina sabor, cultura e historia, consolidándose como un referente gastronómico en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.

Hace una década, Chocoj identificó la necesidad de dar valor al café local, que hasta entonces se vendía a intermediarios sin aprovechar su verdadero potencial. Así nació la idea de crear un lugar donde el producto pasara "de la mata a la taza", garantizando frescura, calidad y un comercio más justo.

El café local se sirve fresco, siguiendo el concepto “de la mata a la taza”. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Desde entonces, el negocio ha evolucionado hasta convertirse en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

El menú ofrece una amplia variedad de bebidas calientes y frías. Entre las favoritas están el capuchino, el café de la casa y el especial de dos o tres leches, además de opciones refrescantes como la granita de café y el frapuchino.

El Desayuno Sanmartineco, un platillo típico que exalta la identidad culinaria del municipio, se ha transformado en la carta de presentación del lugar.

Disfrutar la preparación del café local es una de las razones para visitar el establecimiento. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Un ambiente acogedor

Otro de sus grandes atractivos es el ambiente. Construido en madera, decorado con pinturas de artistas locales y libros que narran la historia del municipio, Aroma Café ofrece un espacio cálido e ideal para reuniones familiares, encuentros empresariales o celebraciones especiales. Incluso ha sido escenario de pedidas de mano y eventos privados.

La fama del lugar ha trascendido fronteras, atrayendo tanto a turistas extranjeros como a personalidades que buscan conocer la riqueza cultural sanmartineca a través de una taza de café.

El establecimiento se encuentra situado en la entrada del municipio. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

"Aroma Café es un proyecto exitoso que une producción local, tradición gastronómica y cultura", destacó Sostenes Salazar, integrante del Comité de Autogestión Turística de Chimaltenango, quien también anunció que en noviembre se celebrará un festival de emprendedores en Patzún, con el fin de seguir impulsando el talento y el comercio regional.