Con aroma a clásico: Aurora y Cremas se ven las caras en el derbi

Poco a poco entramos en la etapa definitoria del Apertura 2025. El telón de la fase de clasificación va bajando, pero la emoción sube al saber que vienen duelos intensos, como los que tendremos en este miércoles en el inicio de la jornada 18. Entre ellos, un choque entre Aurora y Comunicaciones.

Será un derbi con aroma a clásico, pero también con matices de necesidad. Comunicaciones llega con la presión encima: su rendimiento ha sido irregular, y los resultados recientes lo han dejado en una zona incómoda de la tabla, con el riesgo de quedar fuera de los primeros ocho lugares que dan acceso a la fase final, e incluso mirando de reojo la zona de descenso.

Los cremas necesitan reaccionar y lo saben. Su victoria ante Achuapa en la fecha anterior fue un alivio momentáneo, pero ahora deberán confirmarlo ante un rival que atraviesa un mejor momento futbolístico.

Del otro lado, Aurora FC vive una realidad distinta. Los militares han mostrado orden, entrega y una propuesta sólida bajo la dirección técnica de Saúl Phillip. Aunque vienen de caer ante Cobán, el equipo aurinegro se mantiene en la pelea por la clasificación y quiere aprovechar su localía para dar un golpe de autoridad ante un grande, con el respaldo de su afición y el empuje anímico de una campaña que los ha hecho creer.

Ojo al liderato

La jornada cerrará el jueves, con los líderes punteando por llevarse los tres puntos. Mixco, actual líder a falta de la resolución del Órgano Disciplinario por los puntos que ganaría Municipal en la mesa, tendrá una complicada visita a Guastatoya y está obligado a sumar para mantener la disputa con el rival.

Los rojos, por su parte, buscará aprovechar cualquier tropiezo del puntero cuando reciba a Mictlán en el estadio El Trébol. Cada punto vale oro en la lucha por la cima y esta jornada podría marcar diferencias importantes de cara a las últimas fechas del Apertura 2025.