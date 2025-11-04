"Nos llevó el río, pero se logró", dicen primeros aficionados tras comprar boletos

-

Desde muy temprano, la fila en la agencia bancaria se llenó de camisetas azul y blanco, rostros sonrientes y una emoción que se había acumulado durante varios días. Entre los primeros en comprar su boleto para los últimos dos partidos de la Selección en las eliminatorias mundialistas estuvo Joel Moreno, quien vino desde Escuintla y esperó durante varias horas para asegurarse su lugar en el estadio.

"Entradas aseguradas. Me siento feliz de haber comprado. Estuve aquí desde el pasado viernes y gracias a Dios se logró. Valió la pena cada hora de espera. El proceso para comprar fue rápido, afuera de la agencia nos llevó el río, pero ya estamos listos. Vamos a dejar la garganta en el estadio por la Selección", dijo Moreno, uno de los primeros aficionados en presumir sus boletos.

La venta oficial de boletos comenzó este martes 4 de noviembre en las agencias bancarias ubicadas en las zonas 9 y 15, donde cientos de aficionados llegaron desde el 31 de octubre para acampar, compartir alimentos y convivir en un ambiente de unidad y pasión por los colores nacionales.

"Voy a ir a los dos partidos, tengo fe de que iremos al Mundial y por eso compré para los dos juegos. Todo vale la pena, incluso lo que pasamos estos días con el frío en las noches. Estoy feliz", dijo Cristian, uno de los primeros aficionados en la fila para comprar las entradas.

Cientos de fanáticos de la Sele tuvieron paciencia para comprar las entradas. Solo se podían tres boletos por persona. (Foto: Bryan Anton)

Con el paso de las horas, el flujo de personas fue constante y el entusiasmo se hizo sentir. Muchos de los presentes coincidieron en que estos encuentros podrían ser decisivos en el sueño de Guatemala por alcanzar una histórica clasificación al Mundial.

Los aficionados demostraron, una vez más, que el amor por la Selección trasciende el cansancio y las largas esperas. Cada boleto vendido representa una historia, un sacrificio y una esperanza que se encenderá cuando el combinado nacional salte al campo en los próximos partidos rumbo al 2026.