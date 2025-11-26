Arrasan con las entradas para la Residencia de Ricardo Arjona

-

Entusiastas de la Residencia de Ricardo Arjona que no habían podido asistir en las fechas anteriores, arrasaron con las nuevas entradas para asistir a "Lo que el seco no dijo" en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

En cuestión de dos horas se agotaron las nuevas fechas que el guatemalteco habilitó en el Teatro Nacional para que más fans disfruten de sus anécdotas de vida.

Los días 11, 12, 13 y 14 de diciembre ya están apartados y muchos esperan que el evento dure más tiempo.

El 25 de noviembre se agotó la venta para los "cómplices", que son los fanáticos suscritos a la página del artista y este 26 de noviembre partir del medio día se cerró con las ventas.

"Gracias Guatemala", expresó el cantautor, aunque también se espera a entusiastas de otras partes de latinoamérica.