Inicia la venta de boletos para nuevas fechas de "Residencia" de Ricardo Arjona

  • Por Selene Mejía
26 de noviembre de 2025, 09:46
Ricardo Arjona entradas nuevas fechas. (Foto: Metamorfosis)

Ya inició la venta de entradas para asistir a las nuevas fechas programadas por Ricardo Arjona en su residencia "Lo que el seco no dijo", que se celebra en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

El éxito de los shows del guatemalteco en el Teatro Nacional han dejado huella en el corazón de los fanáticos del mundo entero que se reúnen en Guatemala para el histórico evento.

"Esta residencia nos muestra que todavía hay muchas cosas que me tocan vivir para los escenarios", dijo acerca de este evento.

11 de diciembre

12 de diciembre

13 de diciembre

14 de diciembre

Para todo público

El 25 de noviembre se arrasó con la venta para los "cómplices" y este 26 de noviembre a las 10 de la mañana, arranca la venta general. 

Toma en cuenta: ünicamente se podrá adquirir dos boletos por persona. 

Ingresa aquí

