Inicia la venta de boletos para nuevas fechas de "Residencia" de Ricardo Arjona

Ya inició la venta de entradas para asistir a las nuevas fechas programadas por Ricardo Arjona en su residencia "Lo que el seco no dijo", que se celebra en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
El éxito de los shows del guatemalteco en el Teatro Nacional han dejado huella en el corazón de los fanáticos del mundo entero que se reúnen en Guatemala para el histórico evento.
"Esta residencia nos muestra que todavía hay muchas cosas que me tocan vivir para los escenarios", dijo acerca de este evento.
11 de diciembre
12 de diciembre
13 de diciembre
14 de diciembre
Para todo público
El 25 de noviembre se arrasó con la venta para los "cómplices" y este 26 de noviembre a las 10 de la mañana, arranca la venta general.
Toma en cuenta: ünicamente se podrá adquirir dos boletos por persona.
