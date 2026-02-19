Capturan a cuatro hombres por talar 30 manzanas de bosque de forma ilegal

Durante la operación la PNC captura a cuatro hombres, decomisa varias retroexcavadoras y tractores.
En una finca de Santa Rosa capturaron a Sergio "N", de 40 años; Rudy "N", de 39 años; Adán "N", de 38 y Hugo "N", de 39 años, quienes fueron sorprendidos mientras operaban maquinaria pesada para la remoción de material y tala de árboles sin la documentación correspondiente.
La operación estuvo a cargo de Policías de la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA) quienes incautaron ocho retroexcavadoras y tres tractores.
Dentro de este terreno erradicaron especies de árboles maderables, algunas incluidas en listados de especies amenazadas.
Las capturas se realizaron en la finca Los Chagüite, Taxisco, Santa Rosa y tanto los detenidos como la maquinaria quedaron a disposición de juez competente.