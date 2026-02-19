Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Capturan a cuatro hombres por talar 30 manzanas de bosque de forma ilegal

  • Por Reychel Méndez
19 de febrero de 2026, 07:02
Las personas que se encontraban en el lugar de los hechos no contaban con la documentación requerida. (Foto ilustrativa: iStock)

Las personas que se encontraban en el lugar de los hechos no contaban con la documentación requerida. (Foto ilustrativa: iStock)

Durante la operación la PNC captura a cuatro hombres, decomisa varias retroexcavadoras y tractores.

OTRAS NOTICIAS: Intento de asalto en San Cristóbal queda grabado (video)

En una finca de Santa Rosa capturaron a Sergio "N", de 40 años; Rudy "N", de 39 años; Adán "N", de 38 y Hugo "N", de 39 años, quienes fueron sorprendidos mientras operaban maquinaria pesada para la remoción de material y tala de árboles sin la documentación correspondiente.

La operación estuvo a cargo de Policías de la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA) quienes incautaron ocho retroexcavadoras y tres tractores. 

Los capturados carecían de permisos y documentación para la tala. (Foto: PNC)
Los capturados carecían de permisos y documentación para la tala. (Foto: PNC)

Dentro de este terreno erradicaron especies de árboles maderables, algunas incluidas en listados de especies amenazadas.

Las capturas se realizaron en la finca Los Chagüite, Taxisco, Santa Rosa y tanto los detenidos como la maquinaria quedaron a disposición de juez competente. 

La maquinaria fue puesta a disposición de un juez. (Foto: PNC)
La maquinaria fue puesta a disposición de un juez. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar