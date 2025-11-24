Capturan a hermanos por agredir a un hombre tras disputa sobre paso en calle

Los hermanos Fredy y Misraim "N" fueron detenidos en la aldea Justo Rufino Barrios, en Olintepeque, Quetzaltenango, luego de ser señalados de agredir a un hombre de 62 años.

Según la versión de la víctimas los hermanos reaccionaron con violencia al no permitirles el paso en una calle en remodelación. (Foto: PNC)

Según información oficial, ambos fueron sorprendidos cuando golpeaban repetidamente al hombre, quien sufrió heridas en la cabeza y golpes en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con la versión de la víctima, él supervisaba los trabajos de remodelación de una calle donde no se permitía el paso debido a que el pavimento recién había sido colocado.

La víctima resultó con heridas en la cabeza y golpes en varias partes del cuerpo. (Foto: PNC)

La prohibición habría generado molestia en los hermanos, quienes presuntamente reaccionaron con violencia.

El adulto mayor fue trasladado a un centro asistencial para su atención médica, mientras que los dos hermanos quedaron a disposición de un juez para continuar con el proceso correspondiente.

Los hermanos fueron sorprendidos mientras agredían a la víctima con puñetazos y puntapiés, según indicó la PNC. (Foto: PNC)