Capturan a hermanos por agredir a un hombre tras disputa sobre paso en calle

  • Por Susana Manai
24 de noviembre de 2025, 08:35
Según versión de la víctima, ambos detenidos reaccionaron de forma violenta al no permitirles el paso en una calle. (Foto: Archivo/Soy502)

La disputa se originó cuando la víctima les prohibió el paso mientras supervisaba los trabajos de remozamiento de una calle. 

Los hermanos Fredy y Misraim "N" fueron detenidos en la aldea Justo Rufino Barrios, en Olintepeque, Quetzaltenango, luego de ser señalados de agredir a un hombre de 62 años. 

Según la versión de la víctimas los hermanos reaccionaron con violencia al no permitirles el paso en una calle en remodelación. (Foto: PNC)
Según información oficial, ambos fueron sorprendidos cuando golpeaban repetidamente al hombre, quien sufrió heridas en la cabeza y golpes en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con la versión de la víctima, él supervisaba los trabajos de remodelación de una calle donde no se permitía el paso debido a que el pavimento recién había sido colocado.  

La víctima resultó con heridas en la cabeza y golpes en varias partes del cuerpo. (Foto: PNC)
La prohibición habría generado molestia en los hermanos, quienes presuntamente reaccionaron con violencia.

El adulto mayor fue trasladado a un centro asistencial para su atención médica, mientras que los dos hermanos quedaron a disposición de un juez para continuar con el proceso correspondiente. 

Los hermanos fueron sorprendidos mientras agredían a la víctima con puñetazos y puntapiés, según indicó la PNC. (Foto: PNC)
