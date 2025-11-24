Capturan a hermanos por agredir a un hombre tras disputa sobre paso en calle

La disputa se originó cuando la víctima les prohibió el paso mientras supervisaba los trabajos de remozamiento de una calle.
TE PUEDE INTERESAR: El hombre que fingía ser miembro de una mara para extorsionar a su víctima
Los hermanos Fredy y Misraim "N" fueron detenidos en la aldea Justo Rufino Barrios, en Olintepeque, Quetzaltenango, luego de ser señalados de agredir a un hombre de 62 años.
Según información oficial, ambos fueron sorprendidos cuando golpeaban repetidamente al hombre, quien sufrió heridas en la cabeza y golpes en distintas partes del cuerpo.
De acuerdo con la versión de la víctima, él supervisaba los trabajos de remodelación de una calle donde no se permitía el paso debido a que el pavimento recién había sido colocado.
La prohibición habría generado molestia en los hermanos, quienes presuntamente reaccionaron con violencia.
El adulto mayor fue trasladado a un centro asistencial para su atención médica, mientras que los dos hermanos quedaron a disposición de un juez para continuar con el proceso correspondiente.