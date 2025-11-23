El hombre que fingía ser miembro de una mara para extorsionar a su víctima

-

Habría creado una red de mentiras para evitar ser vinculado al delito.

En Jutiapa, fue capturado Hugo "N" de 57 años, quien fue sorprendido cuando iba a recoger la cantidad de Q250 mil que exigía a su víctima.

La entrega acordó realizarse en el barrio El Llano, San José Acatempa, luego de haber amenazado e intimidado diciendo que pertenecía a una mara peligrosa y atentaría contra él si no entregaba el pago de la extorsión.

Más capturas por extorsión



Exigía Q.250 mil y se hacía pasar por marero



Sin embargo, fue denunciado y se iniciaron los operativos por parte de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), logrando su captura.

Al momento de su arresto, fingió haber sido enviado solo a recoger el dinero. Pero, las autoridades le incautaron dos celulares con las pruebas de las amenazas.