El hombre que fingía ser miembro de una mara para extorsionar a su víctima

Habría creado una red de mentiras para evitar ser vinculado al delito.
En Jutiapa, fue capturado Hugo "N" de 57 años, quien fue sorprendido cuando iba a recoger la cantidad de Q250 mil que exigía a su víctima.
La entrega acordó realizarse en el barrio El Llano, San José Acatempa, luego de haber amenazado e intimidado diciendo que pertenecía a una mara peligrosa y atentaría contra él si no entregaba el pago de la extorsión.
Sin embargo, fue denunciado y se iniciaron los operativos por parte de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), logrando su captura.
Al momento de su arresto, fingió haber sido enviado solo a recoger el dinero. Pero, las autoridades le incautaron dos celulares con las pruebas de las amenazas.