Mazatenango se prepara para cantar y bailar con La Arrolladora Banda El Limón

Autoridades confirmaron la suspensión del Carnaval Mazateco debido al estado de sitio que se vive en el país. Pese a ello, el concierto de La Arrolladora Banda El Limón se mantiene en agenda y se realizará el sábado 21 de febrero en Mazatenango.

El Carnaval Mazateco ha sido una de las fiestas emblemáticas de la costa sur más esperada por los guatemaltecos, principalmente por la población de los 21 municipios de Suchitepéquez.

Sin embargo, las autoridades de la Municipalidad de Mazatenango confirmaron la cancelación de los eventos que se programarían como parte del mismo, por la situación de inseguridad que se vive en el país y por la que se declaró estado de sitio a nivel nacional.

La agrupación fue fundada en 1997, en Sinaloa, México. (Foto: Getty Images)

Con este evento también se le daba la bienvenida al verano y ofrecía entretenimiento para la familia con variedad de actividades y la presentación de artistas nacionales e internacionales.

Pese a la suspensión, la comuna mazateca informó que el único evento que seguía en pie era el concierto de la Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, uno de los platos fuertes que se había previsto para la fiesta carnavalesca.

El grupo mexicano se presentará el sábado 21 de febrero. (Foto: Municipalidad de Mazatenango)

"La organización y responsabilidad en materia de seguridad corresponden exclusivamente a la productora del evento" afirmó la municipalidad en un comunicado oficial.

Asimismo, la agrupación originaria de Mazatlán, Sinaloa, tiene previsto en su cartelera de conciertos, publicada en su página oficial, la presentación en Guatemala como parte de su tour "Aquí hay para llevar".

El grupo deleitará a la población con lo mejor de su música. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Por ello, muchos de los amantes de la música regional mexicana están entusiasmados por la oportunidad que tendrán de cantar y bailar el sábado 21 de febrero, a las 8:00 de la noche, en el estadio Carlos Salazar, ubicado en el cantón Santa Cristina, zona 2, de la ciudad mazateca.

Las entradas están a la venta en la página de la boletera Smart Ticket, en localidades como general, tribuna, preferencia, gramilla, VIP y Oro, que van desde Q200 hasta Q950.

El año pasado en distintas partes del país los fanáticos tuvieron la oportunidad de entonar a todo pulmón los temas más populares de esta banda, que promocionó su gira Arrollaterapia; entre las presentaciones memorables estuvieron las de Gualán, Zacapa, y la ciudad de Quetzaltenango, donde ofrecieron conciertos en mayo, y Cobán, Alta Verapaz, donde estuvieron en diciembre.

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho tiene más de 40 años de trayectoria artística y más de 30 producciones discográficas. Su fundador y director ha sido reconocido como uno de los grandes pioneros de la banda sinaloense, quien con su experiencia y estilo "arrancherado" ha caracterizado a este proyecto musical.

La Arrolladora regresará a Guatemala con su gira Arrollaterapia. (Foto: Banda El Limón)

El Limón es el nombre de un pueblo en el estado de Sinaloa, ubicado a 80 kilómetros del norte de Mazatlán, en este lugar existe el primer antecedente de la banda registrado en la década de 1960.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, La Arrolladora Banda El Limón mantiene una fuerte conexión con el público guatemalteco, donde ha ofrecido múltiples conciertos en distintos departamentos, consolidándose como una de las agrupaciones más aclamadas.