Cineasta francés Vincent Moon presenta "Live Cinema" en Guatemala

El cineasta, videasta y fotógrafo francés Vincent Moon presentará en Antigua Guatemala "Live Cinema", un evento performático que combina edición en directo, música en el escenario y películas proyectadas en vivo.

El artista que ha trabajado videos para agrupaciones como "Arcade Fire" y "R.E.M" busca de una forma contemporánea de conexión con la imagen, alejándose de la narrativa occidental y cuestionando la hibridación de nuestras prácticas digitales.

Su "Live Cinéma" abre una nueva perspectiva sobre la relación con el espectador, un ritual óptico, una llamada al inconsciente personal que se esconde tras nuestras imágenes colectivas, una intensa improvisación visual y sonora basada en toda su investigación musical alrededor del mundo. "Colección Petites Planètes".

Acerca de su relación con el país Vincent explicó a Soy502: "Estuve en Chiapas hace dos años y me conmovió tanto la sociedad indígena local que quise explorar más a fondo, ese camino me llevó a Guatemala".

"Nunca había estado aquí, es un país pequeño pero increíblemente importante para la historia de nuestros antepasados. Tenía curiosidad por incluirlo en mi propio mapa imaginario, filmando música y rituales únicos", agregó.

Acerca de su presentación dijo: "Es una breve experiencia de tres semanas, filmando música y rituales locales y mostrando también mi trabajo, realizado en otras partes del mundo. Siempre intento establecer conexiones entre culturas".

Foto: Vincent Moon.

¿Qué podremos disfrutar en Live Cinema?

"Se trata de un evento para disfrutar de un viaje musical único alrededor del mundo, con la participación de diversas comunidades indígenas en conexión con las comunidades locales de Guatemala, explorando los vínculos y puentes entre las formas musicales de nuestro planeta en una íntima reunión cinematográfica en la hermosa iglesia de las Capuchinas".

Trayectoria

Moon ha dirigido videos musicales para R.E.M., Tom Jones, Bloc Party, Seasick Steve, Fleet Foxes, The Wombats, dEUS, An Pierle, Bon Iver, Black Lips, Yeasayer, Liars, Arcade Fire, O'Death, The Ex, De Kift, Stephen Malkmus, Scout Niblett, Caribou, Vic Chesnutt, Architecture in Helsinki, The National, The Young Gods, The Shins, Andrew Bird, The Kooks, Okkervil River, Xiu Xiu, Sufjan Stevens y Beirut.

Fecha de evento

El evento se llevará a cabo el 28 de enero de 2026, en el convento de Capuchinas, Antigua Guatemala, a las 6:00 p. m. por donación (la cantidad que desees dar) y el 1 de febrero en Ix Balam, San Marcos la Laguna, Atitlán, el costo es de Q100.

