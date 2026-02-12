Arsenal deja puntos en Brentford y ya siente los pasos del City

El líder Arsenal, con una versión menos brillante de lo habitual, se dejó dos puntos este jueves en su visita al Brentford, con el que empató 1-1, y quedó a cuatro unidades de su escolta en la Premier League, el Manchester City.
MÁS DEPORTES: Atlético golea al Barcelona en la ida de las semis de Copa del Rey
Noni Madueke adelantó a los visitantes al minuto 61, pero Keane Lewis-Potter empató el juego al 71.
Los Gunners, campeones de liga por última vez en 2004, no pudieron con el equipo de la periferia de Londres, que marcha en séptima posición.
A doce fechas para el final, el Arsenal (primero con 57 puntos) ve su colchón reducido a cuatro puntos sobre los Citizens (segundos con 53 puntos), que se habían impuesto 3-0 el miércoles al Fulham.