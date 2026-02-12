Inesperado: Atlético golea al Barcelona en la ida de las semis de Copa del Rey

-

Atlético da un golpe sobre la mesa en las semifinales de Copa.

El Atlético de Madrid sacó la aplanadora en el juego de ida de las semifinales de la Copa del Rey, al derrotar 4-0 al Barcelona y poner pie y medio en la disputa por el título, aunque todavía falta el juego de vuelta en el Camp Nou.

¡El primer asalto de la eliminatoria es nuestro! pic.twitter.com/nWSt6DRPoW — Atlético de Madrid (@Atleti) February 12, 2026

En una noche fatídica para los azulgranas, todo arrancó pésimo sobre el minuto 7. Eric García trató de jugar atrás con el arquero Joan García, quien erró en el control del balón y este terminó en el fondo de su portería para poner a festejar a todos los presentes en el estadio Metropolitano.

Siete más tarde, en el 14, una buena jugada colectiva terminó con un pase de Nahuel Molina a la posición de Antoine Griezmann, quien dentro del área no falló y puso el 2-0 con un zurdazo colocado al palo derecho.

Si bien el Barsa trató de tomar el control de la pelota por momentos, las contras colchoneras le hicieron mucho daño y así llegó el tercero. Giuliano Simeone habilitó a Griezmann por derecha, este mandó un pase al centro para Julián Álvarez, quien de primera tocó a Ademola Lookman, al 33, que de derecha puso el 3-0 parcial.

Full time. pic.twitter.com/95PDGKfpdV — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 12, 2026

En una jugada muy similar, Simeone desbordó por derecha, cambió de juego a la posición de Lookman, quien le devolvió el favor a la "Araña", que de un riflazo de derecha (45+2) sentenció el 4-0, en el que además fue su primer gol con la camisola rojiblanca desde noviembre del año pasado.

Los catalanes habían recortado en la segunda mitad, por medio de Pau Cubarsí, pero un milimétrico fuera de juego de Robert Lewandowski evitó que el tanto subiera al electrónico y luego, con la expulsión de Eric García (85), ya no pudieron encontrar siquiera el descuento que no los obligue a buscar una utópica remontada en el Camp Nou, el 3 de marzo, cuando se disputa el juego de vuelta, con todo en contra para los culés.