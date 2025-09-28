Arsenal se lleva tres puntos de oro del nido de las Urracas

-

Con goles de Mikel Merino (84) y del brasileño Gabriel Magalhaes (90+6), el Arsenal remontó ante el Newcastle (1-2) en St James' Park, este domingo en la sexta fecha de la Premier League, un resultado que deja a los Gunners segundos a dos puntos del líder Liverpool.

El Arsenal se encaminaba a su cuarta derrota consecutiva en el nido de las Urracas después del gol de cabeza de su nuevo delantero centro Nick Woltemade en la primera parte.

Pero los goles de Merino, a centro de Declan Rice, y de Magalhaes, tras un tiro de esquina de Martin Odegaard (ambos goles también de cabeza), salvaron tres puntos de oro para el equipo dirigido por Mikel Arteta ante un equipo que también disputa Champions esta temporada.

Claro aviso

El escenario final puede parecer cruel para el Newcastle, pero el marcador refleja el dominio y la determinación del Arsenal por llevarse una victoria que puede tener su peso en la pelea por el título liguero.

WE. NEVER. GIVE. UP. pic.twitter.com/xiTvil7iNZ — Arsenal (@Arsenal) September 28, 2025

Y más allá de los puntos, es una señal al resto de aspirantes: el Arsenal cuenta con una mentalidad de acero y ha sellado al fin su primera victoria ante uno de los "grandes" de la Premier League esta temporada.

Hasta ahora habían caído 1-0 contra el Liverpool y solo habían podido sumar un punto ante Manchester City (1-1) el pasado fin de semana en Londres, pese a haber dominado el partido.

Este domingo volvieron a ser dominantes, pero vieron sus intentos desbaratados por un acercado Nick Pope. El arquero del Newcastle encadenó las atajadas espectaculares, ante Eberechi Eze (5, 29), o en un remate de cabeza de Jurriën Timber (59).