¡Nuevo líder! Barcelona remonta a la Real Sociedad y toma la cima de LaLiga

El FC Barcelona aprovechó la derrota de la víspera del Real Madrid para arrebatarle el liderato de la Liga española, gracias a su victoria de este domingo sobre la Real Sociedad, con remontada incluida (2-1), en un duelo de la 7ª jornada.

Álvaro Odriozola había adelantado al equipo vasco en el minuto 31, pero los azulgranas dieron la vuelta al marcador con dos tantos de cabeza, firmados por el francés Jules Koundé (43) y el polaco Robert Lewandowski (59).

Con 19 puntos (seis victorias, un empate), el Barsa, defensor del título, toma ahora los mandos de la clasificación con un punto de ventaja sobre el Real Madrid (2º, 18 puntos), que el sábado había recibido una bofetada (5-2) en el derbi contra el Atlético de Madrid (5º, 12 puntos).

¡OTRA REMONTADA Y LÍDERES! pic.twitter.com/mmGHLJMKtG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 28, 2025

Ojo con la Champions

Tras subir al liderato en el torneo local, los culés ahora tendrán que pensar en el duelo ante el vigente campeón de la Champions League: el Paris Saint-Germain. Los galos visitarán este miércoles al conjunto catalán en el partido estelar de la segunda fecha de la fase de liga.

La novedad del duelo es la baja de varios jugadores por lesión, entre ellos el nuevo Balón de Oro, Ousmane Dembélé. Del lado culé, tampoco estará Raphinha y su nuevo portero Joan García.