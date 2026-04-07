Havertz firma el triunfo del Arsenal en duelo de los cuartos de Champions

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El Arsenal ganó por la mínima ante el Sporting Club en un partido igualado que estuvo a pocos minutos de finalizar sin goles.

Cuando todo apuntaba a que la serie viajaría a Londres con un 0-0, Kai Havertz apareció en el último suspiro del encuentro para darle al Arsenal el triunfo en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Sporting Club, disputado en el estadio José Alvalade.

El marcador sin goles no reflejaba lo visto en un duelo intenso, con opciones y argumentos de ambos lados para adelantarse en la serie.

TAKING CONTROL OF THE TIE pic.twitter.com/zJnX8aysOL — Arsenal (@Arsenal) April 7, 2026 El conjunto portugués buscó hacerse fuerte en casa. La posesión fue pareja, con ligera ventaja para los gunners, pero las ocasiones más claras correspondieron al local: cinco remates contra tres y dos disparos a puerta frente a uno al finalizar la primera mitad.

El Arsenal había celebrado al 63, cuando Zubimendi sacó un potente derechazo desde la frontal, pero el tanto fue anulado por posición adelantada de Gyokeres en la acción previa.

Ambos cuadros hicieron méritos para quedarse con el resultado. (Foto: AFP)

Durante el resto del complemento, el equipo londinense insistió en busca de la ventaja. El premio llegó sobre la hora: Havertz, que había ingresado al 70 por Odegaard, aprovechó un centro preciso de Martinelli, le ganó la espalda a los centrales, controló con la derecha y definió de zurda ante Rui Silva para sellar el 1-0 y darle a los ingleses ventaja de cara a la vuelta del próximo miércoles en Londres.