Simeone a Griezmann: "Te quiero mucho, pero si no corres vas para afuera"

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El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, protagonizó un momento muy especial en la previa del enfrentamiento ante el FC Barcelona, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, que se disputará en el Spotify Camp Nou.

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Antes de comenzar con las preguntas, el técnico argentino quiso dedicarle unas palabras a Antoine Griezmann, quien estuvo presente en la comparecencia y afronta su salida rumbo al Orlando City SC al finalizar la temporada.

"Eres una persona admirable para los chicos. La sociedad de hoy en día necesita a gente como tú. Gracias por todo lo que nos diste nos das y te voy a obligar a que nos sigas dando. Gracias por tu compromiso y por cómo te comportaste siempre como profesional y como persona", expresó Simeone, en un discurso que, según reveló, decidió preparar apenas unas horas antes.

El entrenador rojiblanco también destacó la forma en la que el delantero ha gestionado su relación con él dentro del equipo: "la diferencia entre tener una relación linda como una familia y no pasar la línea entre el entrenador y el jugador, y el amigo".

Las palabras de Simeone para Antoine Griezmann:



"Te considero un jugador y te considero un amigo, te quiero mucho".



"Perdón, era decir solamente estas palabras".pic.twitter.com/ICOUQT9M3h — Iván (@IvaanBlanco26) April 7, 2026

"Te considero un jugador y después un amigo", añadió el técnico argentino, quien además quiso poner en contexto lo que resta de temporada: "muchos partidos de Liga, uno de Copa del Rey y, si dios quiere, cinco más en la 'Champions'", animando así al francés a seguir disfrutando de lo que viene.

Finalmente, Simeone cerró con una mezcla de afecto y exigencia que arrancó sonrisas: "Te quiero mucho, cualquier hincha te diría las mismas palabras y me siento absolutamente identificado con ellos. Pero sabes que si mañana no corres, vas para afuera".