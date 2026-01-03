Arsenal resiste en Bournemouth y amplía su liderato

-

El Arsenal, líder de la Premier League, sumó una nueva victoria 3-2 en Bournemouth con la que mantiene los seis puntos de ventaja sobre el Aston Villa, que se reencontró con la victoria contra el Forest (3-1). Todo esto en la fecha 20.

Gunners y Villanos se habían visto las caras el martes, con una goleada 4-1 favorable a los londinenses que lanzó su candidatura al ansiado título de la Premier.

En Bournemouth, los visitantes arrancaron por detrás, luego de un gol del brasileño Evanilson (10) pero su compatriota Gabriel (16) igualó el encuentro y el centrocampista inglés, Declan Rice (54, 71) encauzó un nuevo triunfo del Arsenal.

Los hombres de Mikel Arteta vieron sin embargo cómo los locales se acercaban a solo un gol tras la diana del francés Eli Junior Kroupi (77).

Tras mantener la ventaja, los londinenses sumaron su victoria 15 en veinte partidos ligueros. En la próxima jornada, el Arsenal recibirá al vigente campeón Liverpool, el jueves en Londres.

Con 48 unidades, el Arsenal aumenta su renta a seis puntos sobre el Aston Villa (segundo con 42 puntos), que se impuso horas antes al Nottingham Forest.

En el resto de partidos del sábado destacó la primera victoria en Premier League del colista Wolverhampton, que goleó 3-0 en su cancha al West Ham (18), también en zona de descenso.