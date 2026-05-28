Armamento, dólares y caballos: esto hallaron en narcolaboratorio

El operativo dejó ocho capturados, un fuerte arsenal decomisado y más de 160 mil dólares en efectivo.
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Las autoridades revelaron nuevos hallazgos tras desmantelar el narcolaboratorio descubierto en la aldea Zanjón San Lorenzo, Ayutla, San Marcos, considerado el más grande localizado en Guatemala en los últimos 15 años.
La Policía Nacional Civil, a través de la SGAIA, junto al Ejército y el Ministerio Público, confirmó que los detenidos fueron sorprendidos mientras fabricaban y almacenaban cocaína. Al notar la presencia de las fuerzas de seguridad intentaron escapar, pero fueron copados a pocos metros del complejo.
En el lugar ubicado en la frontera con México, fueron localizados 117 kilos de cocaína valorados en Q14.6 millones, además de 12 hornos microondas, prensadoras hidráulicas, máquinas para elaborar paquetes, pesas digitales y químicos utilizados para procesar la droga, entre ellos etil acetato.
Durante las diligencias en otros dos inmuebles vinculados al caso, las autoridades decomisaron 14 fusiles, cuatro pistolas, más de mil municiones, radios de comunicación y celulares que serán analizados para fortalecer la investigación.
Sellan inmuebles
También se rescató tres caballos, los cuales fueron entregados a las autoridades, al igual que $162 mil 811, Q74 mil y 81 pesos mexicanos, dinero que se presume proviene de la venta de droga.
A la vez, el Ministerio Público selló tres inmuebles y decomisó seis microbuses, 14 vehículos y 12 motocicletas.