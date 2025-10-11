Agilizan trabajos para liberar paso en el km. 24

Durante el transcurso del sábado 11 de octubre, las condiciones climáticas han permitido avanzar con la movilización de la tierra acumulada tras el derrumbe en el km. 24 de carretera a El Salvador.

Al lugar se presentó el Ramiro Rivera Hernández, alcalde de Villa Canales, declarando que busca optimizar la agilidad con la que se transportará la tierra del derrumbe, poniendo a disponibilidad varios camiones para movilizarla.

Parte de esta tierra será hacia el 26.5 km con dirección a Jutiapa.

Declaración del Ramiro Rivera Hernández, alcalde de Villa Canales.

El jefe edil advierte sobre posible cierre de un carril en esa ruta, para dar paso directo a los camiones que se movilizarán para limpiar el área.

José Istupe, director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL), afirmó que la ausencia de lluvia ha permitido activar y agilizar la atención a este desastre.

Sin embargo, el talud presenta inestabilidad por la tierra mojada y la humedad acumulada en la zona del derrumbe, añadió.

Con la limpieza del lugar, Conred podrá tener un diagnóstico más amplio y técnico, con el fin de coordinar acciones de prevención y seguridad.

Se estima que se estaría movilizando aproximadamente mil metros cúbicos de terreno. (Foto: Archivo/Soy502)