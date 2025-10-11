Agilizan trabajos para liberar paso en el km. 24

Un carril será utilizado únicamente para el paso directo de camiones que movilizarán la tierra.
OTRAS NOTICIAS: El apoyo de la VAS por derrumbe en el km. 24.
Durante el transcurso del sábado 11 de octubre, las condiciones climáticas han permitido avanzar con la movilización de la tierra acumulada tras el derrumbe en el km. 24 de carretera a El Salvador.
Al lugar se presentó el Ramiro Rivera Hernández, alcalde de Villa Canales, declarando que busca optimizar la agilidad con la que se transportará la tierra del derrumbe, poniendo a disponibilidad varios camiones para movilizarla.
Parte de esta tierra será hacia el 26.5 km con dirección a Jutiapa.
El jefe edil advierte sobre posible cierre de un carril en esa ruta, para dar paso directo a los camiones que se movilizarán para limpiar el área.
José Istupe, director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL), afirmó que la ausencia de lluvia ha permitido activar y agilizar la atención a este desastre.
Sin embargo, el talud presenta inestabilidad por la tierra mojada y la humedad acumulada en la zona del derrumbe, añadió.
Diagnóstico del área afectada
Con la limpieza del lugar, Conred podrá tener un diagnóstico más amplio y técnico, con el fin de coordinar acciones de prevención y seguridad.