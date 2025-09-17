Artista autodidacta presenta pintura artística para revivir las tradiciones de antaño

-

La obra fue nombrada como: "50 años pintando la esencia de Comalapa".

OTRAS NOTICIAS: Desfile de carrozas llena de alegría las calles en Xelafer 2025

Con una carrera que abarca medio siglo de dedicación al pincel y los colores, el reconocido artista autodidacta Francisco Tzaj Otzoy celebra sus 50 años de trayectoria artística, consolidándose como uno de los cronistas visuales más importantes de San Juan Comalapa, un municipio de Chimaltenango reconocido por su riqueza cultural y tradiciones.

Para conmemorar esta fecha, Tzaj Otzoy ha creado una pieza especial que es un viaje en el tiempo. La obra, titulada de manera evocadora, recrea una tradición de antaño donde la población se reunía en la Plaza San Juan para celebrar las festividades patrias. El cuadro es un vívo retrato de la vida comunal, donde se observa a familias enteras disfrutando de la convivencia, rodeadas de las tradiciones gastronómicas únicas de la región y participando en actividades sociales y cívicas.

La obra "50 años pintando la esencia de Comalapa". (Foto: Carlos Sotz / colaborador)

Esta escena, plasmada con el característico estilo narrativo y colorido del artista, transporta al espectador aproximadamente cien años atrás, ofreciendo una ventana a un pasado donde la población era menor, pero la vida comunitaria era igual de vibrante y cohesionada.

La trayectoria de Francisco Tzaj Otzoy trasciende las fronteras de Comalapa. A lo largo de estos cincuenta años, ha participado en numerosas exposiciones tanto a nivel nacional como internacional, llevando el nombre de su pueblo y la esencia de la cultura maya-kaqchikel a nuevos públicos. Su talento y contribución al arte le han valido diversos reconocimientos y premios, que honran su perseverancia y su excepcional talento autodidacta.

En la obra de arte se pueden observar tradiciones como los desfiles. (Foto: Carlos Sotz / colaborador)

La obra conmemorativa, que ya se ha convertido en un testimonio invaluable de la historia local, se encuentra actualmente en exposición para todo el público en la casa de habitación del artista, ubicada en la zona 1 de San Juan Comalapa. La visita ofrece no solo la oportunidad de admirar esta pieza única, sino también de apreciar el legado de un hombre que ha dedicado su vida a pintar los mejores paisajes y las vivencias más sentidas de su amado municipio.