Desfile de carrozas llena de alegría las calles en Xelafer 2025

Reinas nacionales e internacionales se despidieron del público durante el desfile de carrozas que alegró las calles de Quetzaltenango.
Decenas de vecinos vivieron una mañana llena de color y entusiasmo con el tradicional desfile de carrozas, en el que las representantes de la belleza de los distintos departamentos del país y delegaciones internacionales se despidieron del público.
El desfile, que cierra los festejos de Xelafer, inició en la Calzada de la Independencia y concluyó en el Monumento a Tecún Umán, reuniendo a cientos de vecinos que disfrutaron del espectáculo.
Las carrozas, adornadas con vistosos arreglos y acompañadas de música festiva, convirtieron la actividad en uno de los momentos más esperados de la Feria de Independencia.
"Me siento muy feliz de participar en este evento y agradezco de corazón el cariño que el pueblo de Quetzaltenango nos ha brindado", comentó María Paula Álvarez, Reina Nacional de las Fiestas de Independencia.
Por su parte, Nivian Jiménez, Señorita Quetzaltenango, manifestó su orgullo como anfitriona: "Es una experiencia única poder compartir con todas ellas y mostrarles la calidez de nuestra gente", aseguró.
El desfile también incluyó la participación de representantes de belleza de distintos centros educativos, quienes desfilaron en carrozas luciendo trajes típicos y compartiendo sonrisas con el público.