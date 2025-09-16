Desfile de carrozas llena de alegría las calles en Xelafer 2025

-

Reinas nacionales e internacionales se despidieron del público durante el desfile de carrozas que alegró las calles de Quetzaltenango.

Decenas de vecinos vivieron una mañana llena de color y entusiasmo con el tradicional desfile de carrozas, en el que las representantes de la belleza de los distintos departamentos del país y delegaciones internacionales se despidieron del público.

El desfile, que cierra los festejos de Xelafer, inició en la Calzada de la Independencia y concluyó en el Monumento a Tecún Umán, reuniendo a cientos de vecinos que disfrutaron del espectáculo.

Nivian Jiménez, Señorita Quetzaltenango, desfiló en una carroza individual. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Las carrozas, adornadas con vistosos arreglos y acompañadas de música festiva, convirtieron la actividad en uno de los momentos más esperados de la Feria de Independencia.

"Me siento muy feliz de participar en este evento y agradezco de corazón el cariño que el pueblo de Quetzaltenango nos ha brindado", comentó María Paula Álvarez, Reina Nacional de las Fiestas de Independencia.

Decenas de vecinos salieron a las calles para disfrutar el recorrido. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Por su parte, Nivian Jiménez, Señorita Quetzaltenango, manifestó su orgullo como anfitriona: "Es una experiencia única poder compartir con todas ellas y mostrarles la calidez de nuestra gente", aseguró.

El desfile también incluyó la participación de representantes de belleza de distintos centros educativos, quienes desfilaron en carrozas luciendo trajes típicos y compartiendo sonrisas con el público.