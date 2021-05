Artista subasta una escultura invisible y la compran por 18 mil dólares

El artista italiano asegura que vendió el vacío que no es más que un espacio lleno de energía que tiene peso.

El artista Salvatore Garau pidió 15 mil euros (Q141 mil) en la casa de subastas Art-Rite por su obra llamada "io sono" (Yo soy) y un amante del arte la compró. El creador asegura que vendió el vacío, además de aclarar que cualquiera tiene derecho a poner en duda su existencia.

El artista describió su pieza así:

“El vacío no es más que un espacio lleno de energía, y aunque lo vaciemos y no quede nada, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, ese nada tiene un peso. Por tanto, tiene energía que se condensa y se transforma en partículas, es decir, en nosotros”.

Las condiciones que el artista pidió para quien adquiriera su escultura fueron:

"Deberá ser colocada en una casa particular con una habitación especial, libre de cualquier obstáculo y con las dimensiones de 150 x 150 centímetros. La iluminación y el sistema del control del clima no son necesarios, ya que no se podrá ver nada".

“En el momento en que decida exponer la escultura inmaterial en un espacio determinado, ese espacio concentrará cierta cantidad y densidad de pensamientos en un punto preciso, creando una escultura que desde mi solo título adoptará las más variadas formas”.

El comprador obtuvo el certificado de garantía que acredita el trabajo y es el único elemento visual presente en el catálogo donde, en lugar de la imagen tradicional de una obra tangible, hay un espacio en blanco.

