Periodista guatemalteco muere en ataque armado

El periodista fue sorprendido por hombres armados.
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El comunicador Carlos Humberto Cal falleció luego de ser víctima de un ataque armado en la ruta que conduce a San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
Según información preliminar, Cal fue interceptado por hombres armados durante la noche del domingo.
Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Familiares fueron quienes lo identificaron.
Carlos integraba la Asociación de Periodistas de Cobán y era muy reconocido en la comunidad por su labor informativa.
Autoridades investigan el crimen, pues hasta ahora se desconocen los motivos.