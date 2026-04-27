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Periodista guatemalteco muere en ataque armado

  • Por Jessica González
27 de abril de 2026, 08:01
El periodista era reconocido en su comunidad. (Foto: archivo/soy502)

El periodista era reconocido en su comunidad. (Foto: archivo/soy502)

El periodista fue sorprendido por hombres armados.

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El comunicador Carlos Humberto Cal falleció luego de ser víctima de un ataque armado en la ruta que conduce a San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.

Según información preliminar, Cal fue interceptado por hombres armados durante la noche del domingo. 

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Familiares fueron quienes lo identificaron. 

Carlos integraba la Asociación de Periodistas de Cobán y era muy reconocido en la comunidad por su labor informativa. 

Autoridades investigan el crimen, pues hasta ahora se desconocen los motivos. 

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