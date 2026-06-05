Fallece el Indio Solari, líder de Patricio Rey y de Los Redonditos de Ricota

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El Parkinson no solo modificó su rutina, sino que también lo obligó a tomar distancia de los escenarios.

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Este viernes 5 de junio se dio a conocer el fallecimiento del cantante argentino, Carlos Alberto "Indio" Solari, a sus 77 años.

Según los primeros datos sobre su muerte, pasó sus últimos momentos en su casa de Parque Leloir, Ituzaingó, ya que estaba enfermo de Parkinson y se había retirado de los escenarios en 2017.

El cantante argentino se habría retirado en 2023. (Foto: Redes Sociales)

Sobre su carrera y su legado

Solari fue una figura del rock nacional argentino, ya que el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó un legado que trasciende generaciones y estilos.

En 1975, en la ciudad de La Plata, Indio Solari y Skay Beilinson fundaron Los Redondos. Desde sus primeros pasos, hasta el 2001, la banda estableció una estética propia, tanto en lo musical como en su modo de relacionarse con el público.

Posteriormente en 2004 presentó el primer álbum de su nueva etapa, bajo el nombre de LFDAA: El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel). Siguieron Porco Rex en 2007, El perfume de la tempestad en 2010 y Pajaritos, bravos muchachitos en 2013. El último trabajo de estudio, El ruiseñor, el amor y la muerte, vio la luz en 2018.

El último recital en vivo del Indio Solari tuvo lugar en Olavarría, en 2017. Fue un evento masivo, en el que nuevamente se puso de manifiesto la dimensión popular de su convocatoria.

Desde entonces, se volcó al trabajo en estudio y a la publicación de libros, mientras su salud comenzó a ocupar un lugar central en su vida pública. En 2020, recurrió a las técnicas holográficas para ofrecer un concierto virtual, anticipando el final de su ciclo sobre los escenarios.

El avance del Parkinson no solo modificó su rutina, sino que también lo obligó a tomar distancia de los escenarios. En 2023, confirmó su retiro definitivo de las presentaciones en vivo debido a la progresión de la enfermedad.

*Con información de Infobae