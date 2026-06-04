Precios del petróleo caen tras posible cese el fuego entre Israel y Líbano

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Expertos esperan que la crisis ocasionada por el cierre del estrecho de Ormuz se estabilice pronto.

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Los precios del petróleo retrocedieron este jueves con la perspectiva de un acuerdo de paz en el Líbano, a pesar del rechazo por parte del grupo proiraní Hezbolá y de que siguen los bombardeos israelíes sobre el sur del país.

Líbano e Israel acordaron al término de una cuarta ronda de negociaciones el miércoles la implementación de un alto el fuego, supeditada a un "cese total" de los ataques de Hezbolá.

El líder del movimiento proiraní rechazó este acuerdo y exige un alto el fuego de todas las partes del conflicto y la retirada de Israel de Líbano.

Pero esto no ha mermado el optimismo del mercado petrolero, ya que la perspectiva de una tregua en esta región permite "esperar una solución al conflicto iraní", subraya Kathleen Brooks, de XTB.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto perdió un 2,84%, hasta 95,03 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en julio cedió un 3,10%, hasta 93,04 dólares.

"La lectura positiva de los mercados es clara: un memorando de entendimiento (sobre Irán, ndlr) debería permitir que los flujos que atraviesan el estrecho de Ormuz se estabilicen rápidamente, o incluso que vuelvan a la normalidad muy pronto", señaló Kristian Kerr, director de estrategia macroeconómica en LPL Financial.

Sin embargo, el analista advierte que cualquier recuperación será "progresiva" y "el mercado parece subestimar los desafíos logísticos" para reanudar las exportaciones de hidrocarburos del Golfo.

Con información de AFP