La emotiva foto de “Ese Maje Engasado” junto a su padre Arnulfo Agustín Guzmán

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Abner Agustín "Ese maje engasado" compartió una fotografía junto a su padre cuando él era bebé.

Los fanáticos se emocionaron con su historia, donde cuenta una íntima anécdota familiar, que causó ternura y risas.

"Yo cuando era Ese Bebé Engasado en 1988 junto con mi papá, la vista al puente el incienso qué teníamos cuando vivimos en el barrio 'El Gallito' de la zona 3. Vivíamos en el mismo cuarto junto con mis abuelos de parte de mi mamá, fueron tiempos precarios pero felices, si hay algo que les admiro a mis papás fue cómo nos sacaron adelante con su esfuerzo y cómo, en el mismo cuarto, mi papá todavía embarazo 2 veces a mi mamá con mis abuelitos ahí dormidos".

Las reacciones no se hicieron esperar, cómo, en su duelo, aún toma las cosas con el humor que le caracteriza.

Ese Maje engasado

Abner Agustín es youtuber, bombero y diseñador guatemalteco, su contenido se centra en historias de Guatemala y videos populares o situaciones que están en tendencia en las redes, usando un humor y lenguaje coloquial guatemalteco.

Inició como generador de contenido en su cuenta "Tortrix con limón", luego en 2017 nace "Ese Maje Engasado" donde hace doblajes en videos de situaciones divertidas y otros temas de humor.

Foto: Oficial.

Arnulfo Agustín Guzmán

Inició su carrera como reportero de calle, uno de sus trabajos incluyó la cobertura del proceso de paz, y la FIrma de la Paz, tras el conflicto armado interno. Cubrió inmediatez

En el año 2000 asumió la dirección general de Radio Cadena Sonora 96.9 FM además logró fama por su segmento, "Casos y cosas de la vida nacional".

Formó parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala, donde alcanzó el rango de Mayor.

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