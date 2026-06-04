Summit G100, impulsando el crecimiento empresarial de Mipymes

-

Empréndete G100, la plataforma de aceleración de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), impulsada por Siete Zero y presentada por BAC; llevó a cabo la primera edición del Summit G100.

Un foro que reunió a más de 25 empresarios líderes y emprendedores en una jornada enfocada en fortalecer las capacidades estratégicas de las Mipymes.

La agenda del Summit G100 incluyó conversaciones, paneles y espacios de intercambio de experiencias, llenas de inspiración, guía práctica, herramientas necesarias para el crecimiento de los "startups" a negocios más sólidos y sostenibles.

“ Este encuentro se consolidó como un espacio esencial para la transferencia de conocimiento y la creación de alianzas estratégicas ” Daniel Panedas , director de Summit G100.

Los temas dentro de la jornada de esta primera edición del Summit G100 estuvieron agrupados en distintos ejes, siendo estos: Crecimiento y estabilidad; ventas y estrategia comercial; marketing, marca y creación de oportunidades; innovación y transformación; liderazgo y gestión.

“ Este evento fue la gran oportunidad para aprender del testimonio de 35 empresarios dispuestos a compartir sus experiencias para lograr el crecimiento sólido de una empresa ” Marité Río , conferencista dentro de Summit G100.

Marité Ríos, conferencista de Summit G100 (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Asimismo, emprendedores que fueron ganadores de la edición 2025 de Empréndete G100, compartieron lecciones y casos reales sobre los retos como oportunidades que enfrentan las Mipymes en su camino de crecimiento.

“ Este Summit representa una oportunidad valiosa para que más empresarios aprendan de experiencias reales y fortalezcan sus capacidades ” Juan Maldonado , vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de BAC Guatemala.

La convocatoria se encuentra abierta para empresarios interesados en ser parte del programa de aceleración y aplicar al fondo de inversión impulsado por líderes empresariales guatemaltecos. La inscripción es totalmente gratuita en www.emprendete.gt.