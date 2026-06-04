Summit G100, impulsando el crecimiento empresarial de Mipymes

Empréndete G100, la plataforma de aceleración de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), impulsada por Siete Zero y presentada por BAC; llevó a cabo la primera edición del Summit G100.
Un foro que reunió a más de 25 empresarios líderes y emprendedores en una jornada enfocada en fortalecer las capacidades estratégicas de las Mipymes.
La agenda del Summit G100 incluyó conversaciones, paneles y espacios de intercambio de experiencias, llenas de inspiración, guía práctica, herramientas necesarias para el crecimiento de los "startups" a negocios más sólidos y sostenibles.
Los temas dentro de la jornada de esta primera edición del Summit G100 estuvieron agrupados en distintos ejes, siendo estos: Crecimiento y estabilidad; ventas y estrategia comercial; marketing, marca y creación de oportunidades; innovación y transformación; liderazgo y gestión.
Asimismo, emprendedores que fueron ganadores de la edición 2025 de Empréndete G100, compartieron lecciones y casos reales sobre los retos como oportunidades que enfrentan las Mipymes en su camino de crecimiento.
La convocatoria se encuentra abierta para empresarios interesados en ser parte del programa de aceleración y aplicar al fondo de inversión impulsado por líderes empresariales guatemaltecos. La inscripción es totalmente gratuita en www.emprendete.gt.