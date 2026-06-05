Guatemala peleó, pero terminó cayendo en el amistoso contra República Checa

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Aunque mostró una buena cara por gran parte del encuentro, Guatemala salió del Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey (EE. UU.) con una derrota 3-1 del partido amistoso frente a República Checa, como parte de la preparación de los europeos de cara a la Copa del Mundo de United 2026.

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Un pequeño error en los primeros minutos le costó a la Azul y Blanco irse abajo en el marcador. Nicolás Samayoa y José Morales no se entendieron en la zona ofensiva, perdieron el balón y eso propició una contra europea.

Así marcha el historial de la Selección de Guatemala frente a combinados del Viejo Continente. (Foto: Sofascore)

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Pavel Sulc filtró para la descolgada por la derecha de Patrik Schick (minuto 11), quien se quitó de encima la marca de Marcelo Hernández y remató desde fuera para superar a Luis Morán.

A pesar de esto, los nuestros no bajaron los brazos y poco a poco se asentaron en el terreno de juego y a llevar peligro en el área rival. José Rosales tuvo la igualdad en un contragolpe sobre el minuto 20, pero su remate se fue a un lado del marco.

Tomas Soucek (38) y Ladislav Krejci (43) tuvieron el segundo tanto checo, pero el primero remató directo a la posición de Morán y el segundo cabeceó por encima un tiro de esquina.

Al 40, Óscar Santis aprovechó un error en la defensiva, le punteó el balón al arquero Matej Kovar, quien no pudo controlar, Daniel Méndez le ganó la posición y eso provocó que la pelota le quedara a William Fajardo, quien de derecha, desde la media luna, puso a celebrar a los chapines presentes en el estadio para igualar las acciones.

Para la segunda mitad, la Bicolor trató de mantenerse en la misma línea ante un conjunto europeo que aprovechó para realizar múltiples cambios y ver a varios jugadores. Schick tuvo un cabezazo (56) y Adam Hlozek (66) otro remate que anunciaron la llegada del segundo tanto. Mismo que se presentó sobre el 72, cuando Tomas Chory cazó un centro en el corazón del área y con la testa superó a Morán.

La entrada de Matt Evans, Olger Escobar y Arquímides Ordóñez en el frente de ataque le dio cierta intención de buscar dinamismo y casi trae resultado. En el 74, Escobar pivoteó bien para Quimi, quien remató desde fuera, pero se fue apenas a un lado del marco, en la más peligrosa de todo el segundo tiempo.

Morán fue protagonista en el 79, cuando falló en el control de una pelota en la salida y permitió a Denis Visinsky avivarse, barrerse y colocar el 3-1 con el que la República Checa llegará con la moral arriba, pues este duelo fue el único que disputarán previo al debut. Por su parte, Guatemala ahora se concentrará en el duelo del domingo frente a Ecuador.