Asaltan a más de 30 personas en cercanías de El Trébol

Las víctimas del asalto fueron atendidas por los socorristas luego de presentar crisis nerviosa.
Un Transurbano donde se transportaban aproximadamente 35 personas fue objeto de un asalto a inmediaciones de "El Trébol", este viernes 23 de enero.
El piloto del bus logró llegar a la estación de los Bomberos Municipales ubicada en el bulevar Liberación y 12 avenida de la zona 12 capitalina para que las víctimas fueran atendidas.
Los socorristas indicaron que no hubo heridos, pero algunas de las personas sufrieron crisis nerviosa tras los hechos delictivos.
Este transporte colectivo viajaba de zona 1 hacia la zona 21 y los delincuentes abordaron el mismo para despojar sus pertenencias a los pasajeros y luego huir con rumbo desconocido.
La Policía Nacional Civil (PNC) procedió a ejecutar las diligencias de ley tras el masivo asalto.