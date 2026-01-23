¡Vehículos volcados! Múltiple accidente afecta el tránsito en Villa Nueva (video)

Varias personas fueron trasladadas con heridas a centros asistenciales tras este percance vial.
Un múltiple accidente de tránsito donde se han visto involucrados seis vehículos ha generado complicaciones en el tránsito, en la conocida bajada del zope, en Bárcenas, Villa Nueva.
Tres vehículos particulares, un camión de transporte pesado, un camión pequeño y un camión de volteo que ha dejado la mercadería regada sobre la cinta asfáltica, mantienen obstaculizada la carretera.
De estos vehículos, tres han quedado volcados en el lugar, incluyendo un picop que ha sufrido serios daños materiales.
Bomberos de diferentes compañías se hicieron presentes, quienes trasladaron a personas heridas, pero aún se desconoce la cantidad exacta, según indicó Henry Quevedo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.
De momento, grúas comienzan a retirar algunos de los vehículos involucrados, pero se está a la espera de la limpieza en el área afectada.
La ruta alterna que pueden utilizar los automovilistas es por el sector de Ramírez para dirigirse hacia Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, agregó Quevedo.