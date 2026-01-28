¡Por un asalto! Ataque armado deja un extranjero herido en zona 9

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.
Un incidente armado se registró la tarde de este miércoles 28 de enero en la 7a. avenida y 3a. calle, en la zona 9 de la ciudad de Guatemala.
Bomberos Municipales arribaron al lugar tras ser alertados de esta emergencia, donde localizaron a Erik Iván Casasola Aguilar, de 29 años, de nacionalidad mexicana con heridas por proyectil de arma de fuego.
Estas heridas las presentaba este hombre en el área del tórax, por lo que fue estabilizado y posteriormente trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
Según versiones de curiosos en el lugar, indicaron que un asalto fue lo que provocó el ataque armado.
La Policía Nacional Civil (PNC) se hizo presente al lugar de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes.