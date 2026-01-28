¡Por un asalto! Ataque armado deja un extranjero herido en zona 9

-

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.

OTRAS NOTICIAS: La denuncia anónima que delató a padres que maltrataban a sus hijos

Un incidente armado se registró la tarde de este miércoles 28 de enero en la 7a. avenida y 3a. calle, en la zona 9 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales arribaron al lugar tras ser alertados de esta emergencia, donde localizaron a Erik Iván Casasola Aguilar, de 29 años, de nacionalidad mexicana con heridas por proyectil de arma de fuego.

Estas heridas las presentaba este hombre en el área del tórax, por lo que fue estabilizado y posteriormente trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

ATAQUE ARMADO | Un hombre de aprox. 35 años (nacionalidad mexicana) resultó herido tras un asalto en la 7ma ave. y 3ra calle, Zona 9.



Técnicos en Urgencias Médicas de @bomberosmuni lo estabilizaron y trasladaron al Hospital General con heridas en el tórax. pic.twitter.com/yFkn0agNfo — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) January 28, 2026

Según versiones de curiosos en el lugar, indicaron que un asalto fue lo que provocó el ataque armado.

La Policía Nacional Civil (PNC) se hizo presente al lugar de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes.