Pasajero de bus se opone a asalto y resulta herido

  • Por Maria Fernanda Gallo
08 de noviembre de 2025, 09:06
Los proyectiles impactaron las ventanas del asiento del pasajero. (Foto: archivo/Soy502)

Los asaltantes amenazaban a los pasajeros del bus con un arma de fuego para que entregaran sus pertenencias.

Durante la madrugada de este sábado 8 de noviembre, hombres desconocidos subieron a un bus extraurbano con la intensión de despojar a los pasajeros de sus pertenencias.

En este hecho, un pasajero se opuso al asalto y los delincuentes le dispararon.

(Foto: redes sociales)
Esta unidad de transporte se dirigía a la Ciudad de Guatemala desde el municipio de Mazatenango.

Los Bomberos Voluntarios trasladaron al pasajero herido al Hospital Roosevelt.

