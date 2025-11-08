Pasajero de bus se opone a asalto y resulta herido

Los asaltantes amenazaban a los pasajeros del bus con un arma de fuego para que entregaran sus pertenencias.
Durante la madrugada de este sábado 8 de noviembre, hombres desconocidos subieron a un bus extraurbano con la intensión de despojar a los pasajeros de sus pertenencias.
En este hecho, un pasajero se opuso al asalto y los delincuentes le dispararon.
Esta unidad de transporte se dirigía a la Ciudad de Guatemala desde el municipio de Mazatenango.
Los Bomberos Voluntarios trasladaron al pasajero herido al Hospital Roosevelt.