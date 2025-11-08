Doble crimen: asesinan a líder religioso junto a su hijo en Jalapa

-

El crimen de un líder religioso y su hijo conmocionó a la comunidad local. Las víctimas fueron encontradas con señales de violencia.

Un hecho de violencia se registró la madrugada de este sábado en el barrio Camelias, Jalapa.

El silencio fue irrumpido por disparos que alertaron a los vecinos, quienes al llegar a la vivienda descubrieron dos cuerpos tirados en el suelo con señales de violencia y de inmediato avisaron a las autoridades.

Una de las víctimas fue identificada como Baldomero González, un líder religioso católico, una persona querida y muy reconocida en el municipio ya que era muy buscado para las pedidas de manos a novias para matrimonios.

El otro cuerpo pertenecía al hijo del líder, Sergio González Nájera, un joven activo que pertenecía a un grupo juvenil conocido como "Comunidad Jóvenes Corazón en Fuego", ambos pertenecientes a la parroquia de la localidad.

La primera hipótesis

Según las primeras investigaciones, los atacantes ingresaron a la vivienda donde cometieron el crimen y en uno de los ambientes de la vivienda dejaron atados de pies y manos a los sobrevivientes, también miembros de esta familia.

Fiscales del Ministerio Público (MP) acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios y abrir la carpeta de investigaciones.

Como parte del proceso levantaron el acta de rigor y enviaron los dos cuerpos a la morgue del INACIF para la necropsia correspondiente.