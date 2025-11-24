Recapturan a asaltantes de buses en San Miguel Petapa

-

Ambos detenidos, quienes cuentan con antecedentes por robo agravado, portaban siete teléfonos celulares sustraídos durante el asalto.

Carlos Alejandro Rosales, de 35 años, y Óscar René Beb, de 32, fueron recapturados la noche del domingo 23 de noviembre en el kilómetro 16, en el área de Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa.

Ambos fueron señalados por pasajeros de un autobús como los responsables de un asalto ocurrido minutos antes.

Ambos fueron detenidos tras ser captados en cámara durante el asalto. (Foto: PNC)

Según relataron los afectados, dos hombres habían despojado a varios usuarios de sus teléfonos celulares mientras el vehículo avanzaba por la ruta.

El asalto fue denunciado a las autoridades quienes iniciaron una búsqueda en los alrededores del sector, donde fueron ubicados Rosales y Beb fueron poco después.

Los capturados llevaban siete celulares en una mochila. (Foto: PNC)

Al momento de su detención, llevaban consigo siete celulares, presuntamente sustraídos durante el asalto.

Una cámara de videovigilancia instalada en la unidad de transporte captó el momento del asalto, imágenes que ayudaron a confirmar la participación de los sospechosos.

El asalto quedó captado por una cámara de seguridad del bus. (Foto: PNC)

Ambos cuentan con antecedentes por delitos similares; Beb registra un caso de robo en 2018 y Rosales figura con un expediente por robo agravado de 2019.