¿Por un asalto? Conductor queda herido tras ataque armado en zona 11

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La víctima sufrió una herida en el cráneo luego de que desconocidos lo atacaran en pleno tránsito.

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Un nuevo incidente armado se registró esta tarde de viernes en la ciudad capital, esta vez en la 34 calle y 7a. avenida de la colonia Las Charcas, en la zona 11.

Automovilistas que transitaban por el sector dieron aviso a los Bomberos Municipales, quienes al arribar al lugar localizaron a un conductor herido de bala.

Se trataba de un hombre de aproximadamente 48 años, quien presentaba una leve herida en el cráneo tras el roce de un proyectil de arma de fuego, según indicaron los socorristas.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 48 años. El paciente presentaba una herida leve en el cráneo provocada por el roce de un proyectil de arma de fuego. Tras ser estabilizado en el lugar, la víctima permaneció en la escena para los procedimientos legales pic.twitter.com/IhJ4W75OLG — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) March 13, 2026

Por lo tanto, esta persona fue estabilizada en el lugar y posteriormente resolvió su situación legal brindando su testimonio a las autoridades correspondientes que se hicieron presentes.

Según información preliminar, esta persona iba conduciendo su vehículo cuando fue atacado por personas desconocidas, posiblemente por un intento de robo.