Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Ataque armado deja un fallecido esta tarde en zona 18

  • Por Geber Osorio
13 de marzo de 2026, 16:47
Ciudad de Guatemala
La víctima fue atacada a balazos por desconocidos que huyeron del lugar. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima fue atacada a balazos por desconocidos que huyeron del lugar. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima presenta varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

OTRAS NOTICIAS: Joven se opone a un asalto, lo asesinan y le roban su vehículo

Un incidente armado se registró la tarde de este viernes 13 de marzo en la manzana 26 A y lote 1 de la colonia Maya, en la zona 18 de la ciudad capital.

Vecinos del sector le hicieron el llamado a los Bomberos Municipales luego de que una persona fuera atacada a balazos por desconocidos que huyeron del lugar.

Sin embargo, tras la llegada de los socorristas, estos confirmaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 26 años, quien ya no presentaba signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

La víctima tenía heridas en el cráneo, tórax y en el brazo izquierdo, las cuales le provocaron la muerte.

De momento se desconoce el motivo del ataque y serán las autoridades quienes se encarguen de investigar lo sucedido.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar