Ataque armado deja un fallecido esta tarde en zona 18

La víctima presenta varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.
OTRAS NOTICIAS: Joven se opone a un asalto, lo asesinan y le roban su vehículo
Un incidente armado se registró la tarde de este viernes 13 de marzo en la manzana 26 A y lote 1 de la colonia Maya, en la zona 18 de la ciudad capital.
Vecinos del sector le hicieron el llamado a los Bomberos Municipales luego de que una persona fuera atacada a balazos por desconocidos que huyeron del lugar.
Sin embargo, tras la llegada de los socorristas, estos confirmaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 26 años, quien ya no presentaba signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.
La víctima tenía heridas en el cráneo, tórax y en el brazo izquierdo, las cuales le provocaron la muerte.
De momento se desconoce el motivo del ataque y serán las autoridades quienes se encarguen de investigar lo sucedido.