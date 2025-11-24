Caso Asalto al Ministerio de Salud: jueza Cruz dicta falta de mérito a exdiputado

-

En el caso Asalto al Ministerio de Salud, dos exfuncionarios acudieron a la audiencia de primera declaración.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) imputó hechos a Saúl Beltetón, exalcalde de Guastatoya, y al exdiputado Jimmy Ren, en el caso Asalto al Ministerio de Salud.

Luego de escuchar los argumentos de la FECI y de la defensa de los acusados, la jueza Abelina Cruz, del Juzgado de Mayor Riesgo D, resolvió dictar falta de mérito a favor del congresista, por considerar que no había suficientes indicios en su contra.

Jueza Abelina Cruz dicta falta de mérito a favor del exdiputado Jimmy Ren.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/wxRS9VA4yR — Dulce Rivera (@drivera_soy502) November 24, 2025

En el caso del exalcalde, fue ligado a proceso penal por el delito de tráfico de influencias, sin embargo, por solicitud de la FECI, le fueron otorgadas medidas sustitutivas.

Exalcalde de Guastatoya, Saúl Beltetón, queda ligado a proceso penal en el caso Asalto al Ministerio Salud.



Jueza Abelina Cruz le otorgó medidas sustitutivas. @WilderLSoy502 pic.twitter.com/GiCcp71gB6 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) November 24, 2025

Ambos fueron acusados en el caso "Asalto al Ministerio de Salud", por presuntamente haber solicitado de manera anómala la contratación de personas al fallecido exministro de salud, Jorge Villavicencio.

Otros exdiputados y exfuncionarios han sido beneficiados con la falta de mérito en este mismo caso, el más reciente fue el expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez.