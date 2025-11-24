El caso de la australiana que desapareció por segunda vez en la zona 14

-

Una mujer reportada desaparecida, fue vista por última vez en la zona 14. Sin embargo, hace cinco años ocurrió lo mismo en circunstancias similares.

Stavroula Georgostathis, una ciudadana australiana, fue reportada como desaparecida el pasado 22 de noviembre. Según la alerta, fue vista por última vez en la avenida Las Américas, zona 14.

Al momento de su desaparición iba con un vestido negro y tenis blancos. Es una mujer de tez blanca, cabello lacio y tiene 59 años.

Stavroula Georgostathis desapareció el 22 de noviembre de 2025. (Foto: MP)

De acuerdo con vecinos del sector, una cámara capto a una mujer el sábado en un área de Las Américas y se presume que se trata de Stavroula, quien ingresó, pero a los pocos minutos salió. Iba sola.

Esta es la segunda vez que la mujer es reportada como desaparecida, la primera vez fue en 2020.

Esas dos ocasiones coinciden, pues desapareció en noviembre y siempre en la zona 14. Aunque la primera vez fue ubicada al día siguiente.

En 2020, Stavroula Georgostathis, también fue reportada desaparecida. (Foto: MP)

Capturada

Además de dos alertas activas, la mujer también tiene historial en la Policía Nacional Civil, pues en 2023 fue capturada por escándalo en la vía pública y daños a la propiedad privada.

En esa ocasión, fue trasladada a un juzgado y posteriormente a un hospital psiquiátrico.