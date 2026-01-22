Asalto provoca ataque armado y deja herido a un padre y su hijo

Las víctimas habrían sido atacadas por presuntos asaltantes que intentaron robarles un vehículo.
Una balacera se registró la tarde de este jueves 22 de enero en la 11 avenida y 9a. calle de la colonia La Florida, en la zona 19 de la ciudad de Guatemala.
Bomberos Municipales arribaron al lugar luego de haber sido reportados de este ataque armado, donde le brindaron atención prehospitalaria a dos personas que resultaron heridas.
Las víctimas fueron identificadas como: Victoriano Soc Cahuil, de 48 años, y su hijo Víctor Eduardo Soc Álvarez, quienes fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt tras presentar heridas por proyectil de arma de fuego.
De manera preliminar, se dio a conocer que estas personas fueron atacadas por desconocidos, quienes intentaron asaltarlos y robarles el automóvil en el que se conducían.
Sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes se encarguen de determinar la causa de este hecho de violencia.